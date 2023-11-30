Doğalgazda Aralık tarifesi belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri ise aylık olarak hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bedava doğalgaz desteği devam ediyor

"2023-2024 Hanelere ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli? Ücretsiz doğal gaz desteği bitti mi, devam ediyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Kararname'si doğrultusunda her doğalgaz kullanan hanenin doğal gaz kullanımının bir kısmı, bakanlık bütçesi tarafından karşılanıyor. İşte konu hakkında detaylar...

Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 metreküp doğalgaz ne kadar ?

1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor.