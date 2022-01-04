Dolar düşüşü konut fiyatlarına yansımadı, piyasa durma noktasına geldi

Döviz kurundaki düşüş ile birlikte gözler konut sektörüne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş konut fiyatlarına hiç etki etmedi.

Son aylarda döviz kurlarında meydana gelen yükselişlerin ardından, ev fiyatları ciddi oranda arttı. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketi sonrası, kur fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Herkes doların 20 TL seviyelerini göreceğini konuşurken, birden 12-13 TL bandına düşen dolar, piyasada durgunluğa sebep oldu. Döviz kurunda yüzde 40’ı aşan değer kaybının ardından, gözler Dolar yüksekken fiyatları tavan yaptıran ev sahiplerine çevrilirken, vatandaşın beklediği düşüş gerçekleşmedi. Eskişehirli emlakçılar, konut piyasasının adeta durma noktasına geldiğini, fakat buna rağmen fiyatlarda düşüşün yaşanmadığını belirtti.

"ÖNÜMÜZÜ GÖRÜRSEK O ZAMAN PİYASALARIN YÖNÜ BELLİ OLACAK"

Eskişehir’de emlak işiyle uğraşan Necati Ayrım, döviz kurundaki düşüşün ev fiyatlarını etkilemediğini belirtti. Vatandaşın evi yüksek fiyattan aldığını ve bu sebeple uygun fiyata vermek istemediğini aktaran Ayrım, “Dövizdeki dalgalanmadan sonra alım satım durdu gibi. İstisnalar kaideyi bozmaz tabi, tek tük satılıp alınıyor. Fakat genel olarak durgun. Dolar ve altının düşüşünden dolayı satışlar olmuyor. Şu anda beklemedeyiz. Fiyatlar yüksek. Döviz kurundaki dalgalanmalarda olan fiyatlar henüz düşmedi. Çünkü insanlar yüksekten aldılar evleri. Onun için zaten satmaktan da imtina ediyorlar. Dairelerini satmıyorlar. Piyasa rayına oturduğu zaman illaki birileri satacak ve alacak. İnşaat sektörü de şu an çok önemli. Son yıllarda demirin ve çimentonun maliyetleri çok yüksek olduğu için müteahhitler bundan imtina ediyorlar. Yani ‘zararına yapacaksak hiç yapmayalım’ diyorlar. Önümüzü daha göremiyoruz. İleriye doğru ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzü görürsek o zaman piyasaların yönü belli olacak. Hükümetin aldığı bir tedbir var. Bu 2-3 ay içerisinde kendini belli eder. Eğer dolar ve stabilize olursa ve marketlerin temel gıdalarda yaptıkları zamlarda geri gelme olursa, piyasalarda bir canlanma olur. Dolar ve tekrar yükselişe geçerse, orta sınıf insanlar tekrardan dolara ve altına kaçış yapacaktır” dedi.

"BU DURUM SANIRSAM BÖYLE 2-3 AY DAHA GİDER"

Uzun yıllardır gayrimenkul sektörüyle uğraşan Murat Yılmaz, doların düşmesiyle ev alacak olanların bir anda vazgeçtiklerini söyledi. Konut piyasasının gidişatı yönünde tahminlerde bulunan Yılmaz, şu şekilde konuştu:

“Doların gidişatı ev piyasasını çok etkiliyor. Şu anda zaten piyasa durma noktasına geldi. Doların bir anda düşmesiyle, ev alan insanlar bir anda vazgeçtiler. Satacak olanlar da zaten doların akıbetini bilemedikleri için, bir anda evlerini satmaktan vazgeçtiler. Bu şekilde bir piyasa kırıklığı var. Dolar yükselirken ev fiyatları da yükseliyordu. Bu arada insanların ev alma gibi bir çabası vardı. Bu durum sanırsam böyle 2-3 ay daha gider. Sonrasında biraz kıpırdanma olur. Hem satan taraf hem de alan taraf birbirini takip ederek bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Vatandaş sadece güven ortamı istiyor.”