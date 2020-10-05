Dolar, euro ve altından enflasyon verilerine ilk tepki!

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Piyasalar, TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerine odaklanmıştı. Az önce açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,76 TL'den, euro/TL 9,09 TL'den, sterlin/TL 10,01 TL'den, altının gramı ise 472 TL'den işlem görüyor.
Altının ONS fiyatı 1892 dolardan işlem görürken, gram altın 468 TL'lik alış, 472 TL'lik satış fiyatından, çeyrek altın 759/774 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.123/3.155 TL'den işlem görüyor.
Piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın seçime bir ay kala COVID-19 testinin pozitif çıkması, endişe yaratırken, dolar, euro, altın ve yen belirsizlikten güç almaya devam ediyor.
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