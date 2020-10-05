Dolar, euro ve altından enflasyon verilerine ilk tepki!

Piyasalar, TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerine odaklanmıştı. Az önce açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,76 TL'den, euro/TL 9,09 TL'den, sterlin/TL 10,01 TL'den, altının gramı ise 472 TL'den işlem görüyor.

Altının ONS fiyatı 1892 dolardan işlem görürken, gram altın 468 TL'lik alış, 472 TL'lik satış fiyatından, çeyrek altın 759/774 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.123/3.155 TL'den işlem görüyor.

Piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın seçime bir ay kala COVID-19 testinin pozitif çıkması, endişe yaratırken, dolar, euro, altın ve yen belirsizlikten güç almaya devam ediyor.

Eylül 2020 enflasyon rakamları açıklandı