  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Eczacıbaşı Topluluğu’nda CEO’luk görevine Burak Sevilengül atandı

Eczacıbaşı Topluluğu’nda CEO’luk görevine Burak Sevilengül atandı

Eczacıbaşı Topluluğu’nda CEO’luk görevine Burak Sevilengül atandı
Güncelleme:

Eczacıbaşı Topluluğu’nda CEO’luk görevine 17 Şubat 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, Burak Sevilengül atandı.

İş yaşamına 1994 yılında Yaşar Dış Ticaret’te İhracat Pazarlama Yöneticisi olarak başlayan Burak Sevilengül, 1996-1998 yılları arasında Dardanel’de Uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticisi, 1999-2001 yılları arasında FedEx’te Fiyatlama Analisti, 2001-2005 yılları arasında Turkcell'de Tüketici Pazarlama Birim Yöneticisi, 2005-2006 yılları arasında Intel’de Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge İş Geliştirme Yöneticisi, 2006-2016 yılları arasında Turkcell'de sırasıyla Bireysel Müşteriler Bölüm Başkanı, Tüketici İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2016-2023 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu global teknoloji holdingi e&(Etisalat)’ın Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Operasyonlar CEO'su olarak görev yaptı. Bu dönemde grubun operasyonel dönüşüm, dijitalleşme, yeni iş alanlarında büyüme, şirket satın alma ve birleşme çalışmalarına liderlik etti. 2023 yılında çok uluslu şirketlerin kurucu, üst yönetim ve yönetim kurullarına stratejik danışmanlık veren EBS Danışmanlık şirketini kurdu ve yönetti. Sevilengül, yöneticilik rollerine ek olarak teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon alanlarında hizmet veren çeşitli özel ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer aldı.

Lisans eğitimini 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Burak Sevilengül, 1999 yılında Georgia Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı.

Etiketler eczacıbaşı ceo Burak Sevilengül
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
13 yıl sonra evine döndü; gördüğü manzara karşısında yıkıldı 13 yıl sonra evine döndü; gördüğü manzara karşısında yıkıldı Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Süper Lig'in şampiyonluk anketinde tüm hesaplar değişti Süper Lig'in şampiyonluk anketinde tüm hesaplar değişti Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ? Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ? Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı
Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Siteye girdi, zillere bastı, kameraları görünce... Öyle bir şekilde yakalandı ki... Siteye girdi, zillere bastı, kameraları görünce... Öyle bir şekilde yakalandı ki... İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeline saldırı! İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeline saldırı! İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Ülkü Ocakları için ağır suçlama İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Ülkü Ocakları için ağır suçlama Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Kartalkaya'daki 78 cana mezar olan otelin eski çalışanından kahreden itiraflar Kartalkaya'daki 78 cana mezar olan otelin eski çalışanından kahreden itiraflar