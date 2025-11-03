Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2025 ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87, aylık %2,55 oranlarında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00, aylık ise %1,63 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. Aylık bazda beklenti yüzde 2,83 seviyesinde ölçülürken aylık artış yüzde 2,55 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.

ENAG Ekim ayı enflasyonu

ENAG, yılın 10'uncu enflasyon verisi olan Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında %3,79 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %63,23 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre Eylül enflasyon aylık 3,79 oranında artmış; yıllık bazda son 12 aylık artış ise yüzde 63,23 olarak gerçekleşmişti.

İTO'nun Ekim ayı enflasyonu

Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İTO’nun İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise cumartesi günü yayımlanmıştı. İTO, ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatların aylık yüzde 3,31, yıllık yüzde 40,84 yükseliş kaydettiğini duyurmuştu. İTO'nun açıkladığı verilere göre ekim ayı enflasyonunda yaşanan yükseliş üzerinde aylık bazda yüzde 17'nin üzerinde artış gösteren giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2025

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Ekim 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,41 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,16 ve konutta %0,45 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Ekim 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,52 arttı, aylık %2,43 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,72 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Ekim 2025

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Ekim 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %26,91 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,79 artış, imalatta %26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,31 artış ve su temininde %56,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,91 artış, enerjide %25,05 artış ve sermaye mallarında %27,27 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,83 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,25 artış, imalatta %1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,16 azalış ve su temininde %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,43 artış, enerjide %0,65 azalış ve sermaye mallarında %1,18 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2025