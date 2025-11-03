ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG yılın 10'uncu enflasyon rakamları olan Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında % 3,23 oranında artış gösterirken, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı da % 65,49 olarak gerçekleşti.

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ekim ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG, yılın 10'uncu enflasyon verisi olan Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında %3,79 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %63,23 olarak gerçekleşti ENAG'a göre Eylül enflasyon aylık 3,79 oranında artmış; yıllık bazda son 12 aylık artış ise yüzde 63,23 olarak gerçekleşmişti. İTO'nun Ekim ayı enflasyonu Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İTO'nun İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise cumartesi günü yayımlanmıştı. İTO, ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatların aylık yüzde 3,31, yıllık yüzde 40,84 yükseliş kaydettiğini duyurmuştu. İTO'nun açıkladığı verilere göre ekim ayı enflasyonunda yaşanan yükseliş üzerinde aylık bazda yüzde 17'nin üzerinde artış gösteren giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştu. ENAG'ın 2025 yılı enflasyon rakamları şöyleydi: Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22, yıllık bazda ise %81,01 artmıştı. Şubat 2025 döneminde (31.01.2025-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,37, ENAGrup Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %79,51 arttı. Mart 2025 döneminde (28.02.2025-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,91, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %75,20 artmıştı. Nisan 2025 döneminde (31.03.2025-30.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %73,88 artmıştı. Mayıs 2025 döneminde (31.04.2025-31.05.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,66, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %71,23 artmıştı. Haziran 2025 döneminde ( 31.05.2025-30.06.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,05, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %68,88 artmıştı. Temmuz 2025 döneminde ( 30.06.2025-31.07.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,75, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %65,15 artmıştı. Ağustos 2025 döneminde ( 31.07.2025-31.08.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,23 ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %65.49 artmıştı. Eylül 2025 döneminde ( 31.08.2025-30.09.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,79, ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %63,23 artmıştı.