  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı!

Enflasyon açıklandı; ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Enflasyon açıklandı; ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Güncelleme:

TÜİK'in Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Kasım 2025 kira artış oranı belli oldu. Kasım 2025 ayı kira zam tavanı yılın ilk 10 ayındaki kira tavan zam oranlarının en düşüğü olarak kayıtlara geçerken yıllık kira zam tavanı ortalamasının da altına indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon Ekim ayında yüzde 3.23 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. 

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla birlikte Kasım 2025 kira zam oranı belli oldu. 

Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 37,1 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Kasım ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. 

Bu oran hem 2025 yılının en düşük kira zammı tavanı oranı olarak hem de yıllık ortalamanın altındaki bir zam oranı olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı gibi en yüksek kira zam tavan oranı Ocak ayında yüzde 55,36 olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk 10 ayına dair yapılan hesaplamalarda yıllık ortalama kira zam oranı yüzde 41,83 seviyesindeydi.

İşte Kasım 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.565 TL
Zamlı kira bedeli: 20.565 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 7.420 TL
Zamlı kira bedeli: 27.420 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 11.130 TL
Zamlı kira bedeli: 41.130 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 15.344 TL
Zamlı kira bedeli: 55.344 TL

2025 yılı aylara göre kira artış oranları

TÜİK'in önceki aylarda açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda 2025 yılındaki kiralardaki tavan zam oranları şöyle olmuştu:

2025'te aylara göre kira artış oranları:

Ocak 2025: % 56,35
Şubat 2025: % 53,83
Mart 2025: % 51,26
Nisan 2025: % 48,73
Mayıs 2025: % 45,80
Haziran 2025: % 43,23
Ağustos 2025: % 41,13
Eylül 2025: % 39,62
Ekim 2025: % 38,36
Kasım 2025: % 37,15

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandıEkim ayı enflasyon rakamları açıklandıEkonomi
ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli olduMemur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli olduHaber
Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli olduPasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli olduEkonomi

 

 

 

Serhan Işılay / Haber3com

text-ad
Etiketler ekim enflasyonu kira zam oranı kira zammı tavanı enflasyon zammı kira enflasyon zam oranı kasım ayı kira zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!''