Enflasyon açıklandı; ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Kasım 2025 kira artış oranı belli oldu. Kasım 2025 ayı kira zam tavanı yılın ilk 10 ayındaki kira tavan zam oranlarının en düşüğü olarak kayıtlara geçerken yıllık kira zam tavanı ortalamasının da altına indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon Ekim ayında yüzde 3.23 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla birlikte Kasım 2025 kira zam oranı belli oldu.

Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 37,1 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Kasım ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Bu oran hem 2025 yılının en düşük kira zammı tavanı oranı olarak hem de yıllık ortalamanın altındaki bir zam oranı olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı gibi en yüksek kira zam tavan oranı Ocak ayında yüzde 55,36 olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk 10 ayına dair yapılan hesaplamalarda yıllık ortalama kira zam oranı yüzde 41,83 seviyesindeydi.

İşte Kasım 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.565 TL

Zamlı kira bedeli: 20.565 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 7.420 TL

Zamlı kira bedeli: 27.420 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 11.130 TL

Zamlı kira bedeli: 41.130 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 37,1 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 15.344 TL

Zamlı kira bedeli: 55.344 TL

2025 yılı aylara göre kira artış oranları

TÜİK'in önceki aylarda açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda 2025 yılındaki kiralardaki tavan zam oranları şöyle olmuştu:

2025'te aylara göre kira artış oranları:

Ocak 2025: % 56,35

Şubat 2025: % 53,83

Mart 2025: % 51,26

Nisan 2025: % 48,73

Mayıs 2025: % 45,80

Haziran 2025: % 43,23

Ağustos 2025: % 41,13

Eylül 2025: % 39,62

Ekim 2025: % 38,36

Kasım 2025: % 37,15

Serhan Işılay / Haber3com