Ekim ayı reel efektif döviz kuru açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. TCMB verilerine göre; TÜFE bazlı endekste yükseliş sürerken, ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksini yayımladı. Endeks, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,40 puan artarak 55,70'e yükseldi.

Endeks, bir önceki ayda 54,30 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönem Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 90,44 ile Ekim 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Reel efektif döviz kuru nedir, nasıl hesaplanıyor?

Dış ticarette önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.