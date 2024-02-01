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Ekonomist Babuşcu seçimden sonra gelecek zamları sıraladı

Ekonomist Babuşcu seçimden sonra gelecek zamları sıraladı
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Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından vatandaşı bekleyen zamları tek tek açıkladı.

2024 yılı zamla başladı ve zamlarla devam ediyor. Çalışan, emekli ve memurların zamlı maaşları cebe girmeden erimeye başladı. A'dan Z'ye birçok ürün ve hizmete zam yapıldı. 

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, ekonomist Şenol Babuşcu, yerel seçimlerin ardından vatandaşları bekleyen zamları, vergi artışlarını ve yeni vergileri tek tek sıraladı.

Babuşcu, uzun zamandır sinyalleri verilen kredi kartlarına yapılacak düzenlemeleri de aktardı.

X hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şunları kaydetti:

"1. ZAMLAR OLACAK…

-Doğalgaz zammı

-Elektrik zammı

-Şehir içi ulaşıma zam

-Hızlı Tren zammı

-Köprü ve otoyollara zam

-Her türlü gıdaya zam

2. VERGİ ARTIŞLARI OLACAK…

-ÖTV artışı (Özellikle otomobil ve alkollü içeçeklerde)

-Emlak vergisi artışı

-Kurumlar vergisi artışı

-Gelir vergisi artışı

-Gelir vergisi stopajı artışı(Başta TL ve YP mevduat, YP fonlar ve YP diğer yatırım araçları)

-Harçlar ve para cezaları artışı

3. YENİ VERGİLER GELECEK

-Servet vergisi

-Gayrimenkul vergisi (Emlak vergisinden ayrıca)

4. KREDİ KARTLARINA CİDDİ SINIRLAMALAR

(Limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısını azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limitini azaltma)"

Etiketler şenol babuşcu ekonomist zam zam yağmuru
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