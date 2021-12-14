Ekonomist Oğuz Demir'den kritik dolar uyarısı; tarih verdi!

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için Ekonomist Oğuz Demir "Bu politikada bu şekilde ısrar edilmeye devam edilirse, maalesef kurda biz bu şekilde hareketleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

Dolar/TL pazartesi günü 14 seviyesini geçerek rekor tazeledi. Dolar kuru, yüzde 1'den fazla yükselişle 14,75 seviyesine kadar tırmandıktan sonra 14,50 seviyesine geri çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında ise 14,20'nin altına indi.

Ekonomist Oğuz Demir, Cumhuriyet TV'den Sinem Demir'e yaptığı açıklamada ekonomi ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.

"Bu hafta özel bir hafta" diyen Demir "İlk olarak, çarşamba günü yüksek enflasyon nasıl mücadele edeceği konusunda daha fazla fikre sahip olacağımız Fed'in toplantısı var. Perşembe günü ise TCMB'nin toplantısı var. Bu hafta Fed bir karar verecek, TCMB bir karar verecek" dedi.

"TUFANA YAKALANMAYAYIM"

Haftanın önemine dikkat çektikten sonra Demir, açıklamalarına "Birçok vatandaş biliyor ki, Amerika'da verilebilecek ola ki olumsuz mesajlar, TCMB'nin olası faiz indirimi ile birleştiğinde kurda sıçramalar oluyor. O yüzden iş yapan insanlar, ya da yurt dışına parasını götürmek isteyen yatırımcılar diyorlar ki, 'Ben bu hafta o tufana yakalanmayayım, yurt dışına ödemelerimi yapayım', yerli de 'Ben o tufandan önce acaba dolar alabilir miyim?' diyor" şeklinde devam etti.

MAALESEF DİYEREK UYARDI

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını eleştiren Demir, açıklamasını "2022'de de bu politikada bu şekilde ısrar edilmeye devam edilirse, maalesef kurda biz bu şekilde hareketleri görmeye devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

Cumhuriyet