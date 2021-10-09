El Salvador'da Bitcoin'e talep patladı

Kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'da, bir ay içerisinde Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti.

7 Eylül’de kripto para birimi Bitcoin’i yasal statüye alarak resmi para birimi ilan eden El Salvador’da, hükümetin kripto paraya verdiği destek sonuçlarını verdi. Ülkede, sadece bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti. HÜKÜMET, PROGRAM GELİŞTİRDİ Hükümetin Chivo adı verdiği dijital cüzdanıyla desteklediği Bitcoin ticareti, her geçen gün kolaylaşırken El Salvadorlular işlemlerini geliştirilen otomatik vezne makinesi (ATM) yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından genel itibarıyla şüpheyle karşılaşmış, ülkede muhalefet, bazı kişiler Chivo ATM makinelerinden birini tahrip etmişti. YAKLAŞIK 1,5 KAT DAHA FAZLA Bukele, nüfusun yüzde 46'sını oluşturan üç milyon kişinin Chivo bitcoin cüzdanını indirdiğini açıklarken, ülkede 2017 itibarıyla ülkenin yüzde 29’unun banka hesabı olduğunun altını çizdi. Devlet Başkanı, El Salvadorluların, ABD dolarını Bitcoin’e çevirdiğini ve kripto parayı ellerinde tuttuğunu bildirirken, 6 Ekim’de attığı tvitte ‘Gelen ABD Doları dört katına çıkıyor’ ifadelerini kullandı.