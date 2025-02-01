Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Sınırı aşan ne kadar ödeyecek?

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Şubat ayı itibariyle bin 47 liralık elektrik tüketenlere destek verilmeyecek.

Elektrik faturalarında yeni destek modeli hayata geçirildi. Artık çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek.

Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üstü olanlar artık destek alamayacak. Düzenleme 1 Şubat'tan itibaren yapılacak elektrik tüketimleri için geçerli olacak.

Söz konusu düzenleme, 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü etkileyecek. Bu da 1.2 milyon aboneye karşılık geliyor.

Mevcut faturası, aylık bin 47 lira ve üzeri olan olan elektrik aboneleri destek kapsamı dışında kalacak ve faturaları artacak.

Ticari aboneler içinse sınır 15 bin kilovatsaat olacak. Abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı baz alınarak toplanacak.

LİMİTİ AŞAN NE KADAR ÖDEYECEK?

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor. Belirlenen sınırın üzerindeki tüketimde ödenecek meblağ katlanacak.

Mevcut faturası aylık bin 47 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası, yüzde 93 artışla 2 bin 16 lira olacak.

Aylık tüketimi 600 kilovatsaat olan ve mevcut faturası bin 616 lira olan mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2 bin 903 liraya yükselecek.

Aylık bin kilovatsaat tüketimi olan ve 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.

Yıllık enerji tüketimleri içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl için elektrik faturaları üzerinden takip edilebiliyor.

Ancak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerine ilişkin nihai tespit ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından yapılıyor.

Sözleşmenin limit değişikliğinden etkilenip etkilenmediği dağıtım şirketlerinin iletişim kanalları üzerinden sorgulanabiliyor.