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Elon Musk'a Trump dopingi: Servetiyle bir dünya rekoru kırdı

Elon Musk'a Trump dopingi: Servetiyle bir dünya rekoru kırdı
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ABD Başkanlık seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle çıkmasının ardından servetine servet ekleyen Elon Musk, 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk insan olarak tarihe geçti

ABD'nin yani başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması ile Tesla'nın sahibi Elon Musk servetine servet kattı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net servetini yaklaşık 50 milyar dolar artıran özel mülkiyetindeki SpaceX'in içeriden hisse satışı oldu.

Tesla Inc. hisseleri de Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak Musk'ın servetini 447 milyar dolara yükseltti.

BİR GÜNLÜK SERVET ARTIŞI 62,8 MİLYAR DOLAR

Musk'ın bir günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı, rekor seviyede ve endekse göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıkmasına neden oldu. Dünya Bankası tarafından derlenen verilere göre, grubun net değeri geçen yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılalarına benzer büyüklüğe sahip...

2024'TE 218 MİLYAR DOLAR SERVETİNE EKLEDİ

Musk, 2024'ün başından bu yana net değerine yaklaşık 218 milyar dolar ekledi. Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla hisseleri bu yıl yüzde 71 değer kazandı ve Çarşamba günü 424,77 dolardan kapandı.

 

 

 

Etiketler Elon Musk elon musk'ın serveti kazanç kar
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