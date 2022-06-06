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Elon Musk'tan Twitter açıklaması! Anlaşma iptal mi?

Elon Musk'tan Twitter açıklaması! Anlaşma iptal mi?

Milyarder iş insanı Elon Musk, ''Twitter birleşme anlaşmasını ihlal ederse, fesih hakkını saklı tutuyorum. Twitter'ın spam bilgilerini reddetmesi birleşme anlaşmasının ihlali'' dedi.

Milyarder iş insanı Elon Musk Twitter'ın satışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 44 milyar dolara Twitter'ı satın alacağını açıklayan Musk, geçtiğimiz haftalarda spam hesapların fazla olmasından dolayı Satın Alma sürecini durdurmuş, bu durumun düzelmesi halinde satın almaya sürecinin işleyeceğini açıklamıştı.

Kimi otoriterler tarafından fiyat kırma çabası içinde olduğu belirtilen Musk'ın satın alma iştahının azaldığı da belirtiliyor. Twitter'ın hisselerinde yaptığı açıklamalarla sert fiyat ve miktar hareketlerine de neden olan Musk son yaptığı açıklama ile satın almaya yeni bir boyut kazandırdı.

Musk, Twitter'dan spam hesaplarla ilgili daha fazla bilgi istedi. Musk "Twitter birleşme anlaşmasını ihlal ederse, fesih hakkını saklı tutuyorum.Twitter'ın spam bilgilerini reddetmesi birleşme anlaşmasının ihlali" açıklamasında bulundu.

 Bu gelişmenin ışığında Twitter hisseleri anlaşmanın iptal edilme ihtimaliyle yüzde 4'e yakın düşüş kaydetti.

Etiketler elon musk twitter
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