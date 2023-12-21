Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

AK Parti'nin çalışan emeklileri muaf tutarak sadece çalışmayan emeklilere 1 defaya mahsus verilen 5 bin TL'lik ek ikramiye için çalışan emekliler ses yükseltip iktidarın bu ayrımcılık kararını protesto etmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti "çalışan emekliye ek ikramiye yok" kararından geri adım atmış ve 5 bin TL'lik ek ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanacağını duyurmuştu.

Ancak bunun için TBMM'de kabul edilmesi gereken bir düzenleme var. Milyonlarca çalışan emekli, çalışmayan emekliler gibi 5 bin TL'lik ek ikramiye alabilmek için TBMM'den bu düzenlemenin geçmesini beklemek zorunda.