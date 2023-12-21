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Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
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AK Parti iktidarı tarafından çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ek ikramiye için çalışan emeklilerin tepkileri sonrasında "çalışan emeklilere de verilmesi" kararı alınmıştı. Bütçe görüşmelerine takılan çalışan emeklilerin 5 bin TL'lik ek ikramiyelerinin yapılacağı tarih kesinleşti.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor. 

Ödeme tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü TBMM gündemine geliyor. Düzenlemenin Çarşamba günü TBMM'de kabul edilerek hemen ertesi günde de Resmi Gazete'de yayımlanmasını takjiben 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emeklinin hesabına 5 bin TL’lik ikramiyeler yatırılması bekleniyor.

 Komisyonda kabul edilmişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alınan kararla, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmasını öngören önerge kabul edilmişti. Önerge, 86 maddelik torba yasa kapsamında değerlendirilerek 2023 içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasallaşması bekleniyor. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere ödemeler uygulanmaya başlayacak.

 

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