Emekli zammından milyonlarca emekliye kötü haber

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emeklilere yapılacak zam önergesinde yer alan 2 madde milyonlarca emekliyi hayal kırıklığı içinde bıraktı. Düzenleme ile hem emekliler asgari ücret zammının altında kaldı hem de EYT'liler zamdan faydalanamadı...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi.

Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak.

Ancak söz konusu madde Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak.

Hatırlanacağı gibi asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmıştı. Zam oranında asgari ücretin altında olan emekli maaşlarına oran olarak asgari ücretin altında zam yapılması tepki çekti.

ERDOĞAN "TALİMATI VERDİM DEMİŞTİ" AMA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız'' demişti.

ZAMSIZ KALAN EYT'LİLER İÇİN YENİ TEKLİF

Edinilen bilgilere göre Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi.

Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

REFAH PAYI VE ZAMDA KÖK MAAŞ HESABI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle memur emeklisi için refah payı artışı yüzde 7,45 olarak hesaplanırken, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 5,23 oldu. Yeni zamlı maaşlar hesaplanırken ise kök maaş dikkate alınacak.

Prof. Dr. Aziz Çelik Twitter hesabından “En düşük emekli aylığının artırılması ne anlama geliyor?” başlığıyla açıklamalarda bulunmuşt ve bu konuda uyarmıştı. “En düşük emekli aylığının 7,500 TL'ye tamamlanması ne anlama geliyor?” başlığıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, “Tehlike şudur: 7,500 TL'nin altındaki milyonlarca emekli Temmuz'da enflasyon zammı alamayabilir” demişti.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU ?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı.

Taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilirdi. Ancak en düşük emekli maaşı 7.500 TL’de kaldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Düzenleme 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ZAMLI MAAŞI KİM NE ZAMAN ALACAK ?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL