Emeklilere zam yapmayan hükümet geri adım mı atacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı ancak bu artış kök aylıklara geldi. Kök aylıkları 7 bin 500 TL olan emekliler zamdan yararlanamadı. Emekli maaşlarına yılbaşından önce zam yapılması gündeme geldi.

Yaklaşık 9 milyon emekli kök aylığı, yüzde 25’lik artışla 7 bin 500 lirayı aşamadığı için yine aynı aylığı almaya devam etti. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmadı. Öyle ki memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam bile memur emeklisine yansıtılmadı. İlk kez memur emeklisinin aylığı bile asgari ücretin altında kaldı. Asgari ücret ve açlık sınırının çok altında kalan aylıklar nedeniyle emekliler günlerdir tepkilerini dile getiriyor.



ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Mehmet Şimşek’in göreve geldiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın maaş, ücret ve aylıklarda zamanından önce bir artış yapılmasına karşı olduğu biliniyor. Bakanlık, aylık, ücret ve maaşlardaki artışı enflasyonu tetikleyen unsurlar arasında sayıyor. Ancak çalışma talimatının bizzat Erdoğan’dan gelmesi nedeniyle emekli aylıklarında yılbaşından önce artış olabileceğine işaret ediliyor. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 1 Ekim’de açılacak. Konunun Meclis’in çalışmalarına başlamasının ardından yasal düzenleme olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer ara zam yapılmazsa emekliler artış için yeni yılı beklemek zorunda kalacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyondaki 6 aylık duruma göre, memur emeklileri ise memur toplu sözleşmesine göre zam alıyor.

ERDOĞAN'DAN "HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZECEĞİZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde paylaştığı video mesajda, "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet