Emeklinin gözü enflasyonda ! Emekli maaş zammı ne kadar olacak ?

Ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Aralık ayında gerçekleşecek olan TÜFE oranı ile emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belli olacak. Aralık ayında TÜFE hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.

EMEKLİLERİN GÖZÜ ARALIK AYI ENFLASYON ORANINDA

Emeklilere yapılacak ocak zammı tam olarak TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.