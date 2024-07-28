En düşük emekli aylığı teklifi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme Meclis'te kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi ile mükellefler katında yapılacak kontroller sonucunda tespit edilen günlük kazanç tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık kazanç tutarları tespit edilecek. Bu şekilde tespit edilen kazanç tutarları ile mükelleflerin faaliyette bulundukları döneme ilişkin beyan ettikleri hasılat tutarları karşılaştırılacak ve karşılaştırma sonucu bulunan farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan "izaha davet müessesi" kapsamında izaha çağrılacak. Bu hüküm, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet hususları dikkate alınarak vergi maddi kesinti yapılacak. Böylece vergi güvenliği sağlanacak ve kayıt dışılık azalacak. Cumhurbaşkanına vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme çeşitleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi verilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak teklifle, Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre, teminat tatbiki kapsamındaki mükelleflerden istenecek teminatın üst sınırı, 10 milyon liradan fazla olmamak üzere, düzenlenmiş sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'u tutarında olarak belirlendi. İstenen teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı.

İstenen teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı. Yükümlülüklerini önceden kararlaştırılan şekilde yerine getiren mükelleflere teminatın iade edilmesi ve belirlenen kişilerin teminat isteme tarihi itibarıyla gerçekleşmiş tüm vergi borçlarından sorumlu olmamaları sağlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 LİRAYA ÇIKACAK

Yeni kanun düzenlemesi ile birlikte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükselecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli maaşı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlanacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

Düzenlemeyle birlikte yurt dışına çıkış harcının kanunda yer alan tutarı 10 kat artırılarak 50 liradan 500 liraya çıkarılacak. 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanına bu tutarı 3 kat arttırma yetkisi verilecek. Böylelikle yurt dışına çıkış harcı 1500 TL’ye kadar yükselebilecek.

BAŞKASININ IBAN’I VE POST CİHAZI KULLANILAMAYACAK

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca izin verilen durumlar hariç olmak üzere kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak biçimiyle gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistemleri veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için bu hükme göre belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yeni düzenleme ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacak. Bu kapsamda yıllık pekiştirilmiş hasılatı 750 milyonu geçen çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak, iş yerlerinin asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak. Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderler veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar, istisna dışı kazançlardan indirim konusu yapılamayacak. Vergi yükünün tespitinde dikkate alınan düzeltilmiş kapsanan vergilerin hesaplanması hüküm altına alınıyor. Çok uluslu işletme grubunun ülkesel bazlı vergi yükü hesaplamasında, o ülkede bulunan bağlı işletmelerin hesaplanan düzeltilmiş kapsanan vergileri dikkate alınacak.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNİN KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YÜZDE 30 KURUMLAR VERGİSİ ALINACAK

Ayrıca, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisine yönelik bir vergi güvenlik müessesesi oluşturuluyor. Bu kapsamda aynı grup içerisindeki bağlı işletmeler arasındaki finansman temini işlemlerinde, borç alan bağlı işletmenin bulunduğu ülkedeki vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının altında olması, borç veren bağlı işletmenin bulunduğu ülkede ise vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının üstünde olması veya grup içi finansman nedeniyle oluşan faiz gelir ve giderleri dikkate alınmaksızın hesaplanan vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının üstünde olması durumunda, borç alan bağlı işletme nezdinde katlanılacak ve işletme bazlı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak faiz gideri, borç veren bağlı işletmenin gelir olarak dikkate aldığı tutarla sınırlı olacak. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a göre gerçekleştirilen projeler ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yürütülen projelerde faaliyette bulunan kurumların kazançları üzerinden yüzde 30 oranında kurumlar vergisi hesaplanacak.

İHA