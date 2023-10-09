En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısı öncesi kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız'' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." demişti.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda emekli maaşı düzenlemesi gündeme gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 10 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 8 bin 882 lira, yüzde 15 zam yapılırsa 9 bin 223 lira, yüzde 20 zam yapılırsa 9 bin 624 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 10 bin 25 lira olacak.

Kulislerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.