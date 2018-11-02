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  2. Ekonomi
  3. 02 Kasım 2018 10:19

Enerji Bakanı'ndan İran açıklaması: Duyumlarımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran’a yönelik yaptırımlarda Türkiye'ye muhafiyet tanındığı iddiasıyla ilgili, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var'' dedi.

Enerji Bakanı'ndan İran açıklaması: Duyumlarımız var
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri yaptırımlarının ikinci bölümü 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı ülkelere İran'a yaptırım uygulama muafiyeti verilebileceği iddia ediliyor. Türkiye'nin de muafiyet kapsamına alınacak ülkelerden biri olduğu belirtiliyor. 

DHA

enerji ve tabii kaynaklar bakanı , iran , yaptırım , fatih dönmez
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