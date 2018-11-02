Enerji Bakanı'ndan İran açıklaması: Duyumlarımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri yaptırımlarının ikinci bölümü 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı ülkelere İran'a yaptırım uygulama muafiyeti verilebileceği iddia ediliyor. Türkiye'nin de muafiyet kapsamına alınacak ülkelerden biri olduğu belirtiliyor.