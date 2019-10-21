Araç sahiplerine kötü haber ! Motorine zam geldi...

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.
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