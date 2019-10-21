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  4. 21 Ekim 2019 20:15

Araç sahiplerine kötü haber ! Motorine zam geldi...

Enerji Petrol Gaz İkmak İastasyonları İşveren Sendikası, motorin fiyatlarına 9 kuruş zam geldiğini ve İstanbul'da motorin fiyatının 6,51 olacak.

Araç sahiplerine kötü haber ! Motorine zam geldi...
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Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.

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