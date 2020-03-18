Benzinden sonra motorine 27 kuruş indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına her gün yeni bir indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, dün benzine yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından bugünde motorine 27 kuruş indirim geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,75 liradan 5,49'a; İstanbul'da 5,69 liradan 5,43'e; İzmir'de ise 5,76 liradan 5,50'ye düşecek.

Ancak indirime rağmen motorin fiyatı benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35; İzmir'de 5,45; Ankara'da 5,44 liradan satılıyor.

Benzine 25 kuruş indirim