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  4. 02 Nisan 2019 12:45

Elektriğe zam geldi ! Faturalara yansıyacak mı ? İşte ilk açıklama

Bazı basın yayın organlarında çıkan elektriğe yüzde 37 oranında zam iddialarına yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan açıklama geldi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre tüketicilerin faturasına yansıyan bir zam olmadığı duyuruldu.

Elektriğe zam geldi ! Faturalara yansıyacak mı ? İşte ilk açıklama
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer veildi:

"Resmi Gazete’de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında haberler yer almıştır.

Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur.

Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir.

 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir.

Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur."


 
 
 

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