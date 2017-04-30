Elektrik, doğalgaz, suya zam yapılmayacak

Hükümet ekonomide iyileşme için vatandaşın cebini ilgilendiren önemli kararlar aldı. Buna göre kamunun sunduğu elektrik, doğalgaz, su, köprü gibi hizmetlere zam yapılmayacak.



Referandum sonrası ekonomideki bahar havası sürerken, Hükümet de aldığı bir dizi tedbirlerle refah payını artıracak. Bu tedbirlerden birisi de vatandaşın cebini ilgilendiriyor. Buna göre kamunun sündüğü hizmetlere bu yıl zam yapılmayacak, fiyatlar değiştirilmeyecek. Elektrik, doğalgaz, su, yol, köprü gibi hizmetlerin ücretleri bu yıl değiştirilmeyecek ve zam yapılmayacak.

VERGİ ARTIŞI YAPILMAYACAK

Yine kamu üretimi olan ürünlere de zam yapılmayacak ve fiyatların değişmesi önlenecek. Ayrıca vergi artışı da söz konusu değil. Hatta bazı vergi indirimleri gündeme gelecek ve daha önce belli sektörlerde yapılan indirimler devam ettirilecek.

EMEKLİ, MEMUR VE ESNAFIN GELİRİNİN ARTMASI İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Bir yandan tüm kesimlerin beklentilerinin karşılanıp gelir seviyelerinde artış meydana getirilirken bir yandan da harcamaların artmasının önüne geçilmiş olacak. Emekli, memur, esnaf gibi kesimlerin gelirlerinin artması için tedbirler artırılacak. Bu kesimlere yapılacak ücret artışları enflasyonun üzerinde olacak ve gelirlerindeki düşme önlenecek.