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  4. 04 Ekim 2018 15:07

Gazprom'dan TürkAkımı açıklaması

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu.

Gazprom'dan TürkAkımı açıklaması
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Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğalgaz forumunda konuşan Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattının bitiş tarihine ilişkin tarih verdi.

Miller, "Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatını 2 ay sonra bitiriyoruz" dedi.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

gazprom , türkakımı
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