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  4. 07 Mayıs 2020 16:44

Motorine indirim geldi

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 7 kuruş indirim yapılacak.

Motorine indirim geldi
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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AA

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