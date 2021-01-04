Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.

Enflasyon rakamlarının ardından Dolar/TL 7,38TL'den, Euro/TL 9,07 TL'den, Sterlin/TL 10,13 TL'den işlem görüyor. Gram altın 457 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,45 TL seviyesinde. Bitcoin ise 32 bin 968 dolardan alıcı buluyor.

2020'nin son işlem günü, kapanışta doların satış fiyatı 7,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olmuştu.

ONS'u 1.924 dolardan işlem gören altında, gram altın 453/457, çeyrek altın 734/749, Cumhuriyet altını ise 3.018/3.051 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Brent petrolün varili 53 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 51,84 dolara kadar yükselirken, günü 51,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 53 dolardan işlem görüyor.

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Enflasyon açıklandı, Ocak 2021 kira zam oranı da belli oldu

Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve salgında ikinci dalga endişeleri, altın fiyatlarının 2020 yılında kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu.

Altının gram fiyatı, 2020'de yüzde 56,4 artarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı.

Brent petrolün varili 53 doları gördü

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 51,84 dolara kadar yükselirken, günü 51,80 dolar seviyesinde tamamladı. Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 artışla 53 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 5 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 49,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı sonrasında mevcut üretim kesintisinin devam edeceğine ilişkin beklenti fiyatların yükselişinde etkili oldu.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo dün yaptığı açıklamada, ham petrol talebinin bu yıl günlük 5,9 milyon varil artışla günlük 95,9 milyon varile çıkmasının beklendiğini ancak yılın ilk yarısında talepte düşüş riskinin devam ettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmaları da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Piyasalarda aşı uygulamaları sonrası tedbirlerin gevşetileceği ve ekonomilerin hızla toparlanacağı beklentisi petrol talebinin artacağı umudunu destekliyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun, ocak ayından itibaren günlük petrol üretimini kademeli olarak her ay 500 bin varil artırma kararı aldığını anımsatarak, bugünkü toplantıda bu adımının piyasalara etkisinin değerlendirileceğini aktardı.

Chalhoub, "Bir kez daha, petrol üreticilerinin petrol piyasalarını etkileme esnekliği ve kapasitesinin yanı sıra grubun birliği test edilecek ve bazı üyelerin salgın kaynaklı küresel ekonomik zorluklarla başa çıkmakta diğerlerinden daha iyi koşullara sahip olduğu ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+ grubu, 3 Aralık 2020'de vardığı anlaşma doğrultusunda ocakta petrol üretimini günlük 500 bin varil artırma kararı almıştı. Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay toplantı düzenleyecek ve bir sonraki ay için üretimini günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilecek.

Brent petrolde teknik olarak 53,11 ile 53,64 dolar aralığının direnç, 52,58 ile 52,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.