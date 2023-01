Erdoğan duyurdu! Çiftçiler için yeni kredi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Kişi başı 250 bin lira kredi verileceğini duyuran Erdoğan, faiz oranının yıllık yüzde 9,75 olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'na katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yer aldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Kişi başı 250 bin lira kredi verileceğini belirten Erdoğan, yıllık faiz oranının yüzde 9,75 olacağını, vadenin ise 36 aya kadar olacağını söyledi.

'İNSANLARI BÜYÜK KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Rusya Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak, insanları büyük krizin eşiğinden döndürdük. Bu durum kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin, sağladığımız kolaylıkların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bağlantı, tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile onu üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üretene satan finansmanını sağlayan kurumları ayrı tutmuyoruz. Kooperatiflerimizden tarım ürünlerini girdi olarak kullanan gıda, tekstil, kozmetik sanayiine destek örgütlerinden üniversitelere kadar bu alanda özellikle ilgili tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz. Zincirin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini gayet iyi biliyoruz. Bunun için çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımı gibi yöntemlerle özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle, kooperatif ve kurum temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmamızı da tüm bu gayretlerin bir özeti, bir sunumu olarak değerlendiriyorum" dedi.

'VERDİĞİMİZ DESTEKLERİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ İSPATLIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç çiftçilerimizin kadın çiftçilerimizin, tarıma değer katanların konuşmalarını dinledik. Stantları ziyaret ettik. Sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandığımız 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, toplam kredi miktarının yüzde 88'ine karşılık gelen 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunu, bilhassa 634 bin çiftçimizin 60 milyar lira tutarındaki kredi faizinin tamamını karşılamamızın isabetini, toprağı aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendilerine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü, velhasıl tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz desteklerin ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor. Bu tablo karşısında biz de Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları sadece sürdürmekle kalmayıp, daha ileri seviyeye çıkartma şevki kazanıyoruz. Tarım arazilerinin toplulaştırılmasından sulama tesisleri yapımına, meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesini ve çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak, tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, her talebi dikkatle ele alıyor, her imkanı kullanıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİNİ UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" dedi.

TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci müjdenin tarımsal KOBİ kredisi olduğunu açıklayarak, "Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz kredi sayesinde, nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir" ifadelerini kullandı.

TARIM BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızla sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 90,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ında çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİ KREDİ LİMİTLERİNİ 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARALIM'

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilere ve işletmelere hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, "Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze, genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum" dedi.

'BORCUNU ÖDEMEKTE ZORLANAN ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını ödemelerini, hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1'in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa, onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Tarım kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden ana parasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır. Ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını herhangi bir gecikme ve temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine de imkan tanımak lazım. Bu konuda da mutabık mıyız? Şahit oldunuz, duydunuz. Konu çiftçilerimizin, üreticilerimizin milletimizin meselesi olduğunda çözümler anında geliyor. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi asırlara bedel eser ve hizmetlere kavuşturmuş bir hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını da dört bir koldan süratle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

KONU TOPRAĞIN BEREKİ OLDUĞUNDA BİZİM İÇİN AKAN SULAR DURUR

Türkiye Yüzyılı başlıklarından birinin de üretimin yüzyılı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konu üretim olduğunda, toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir hükümet olarak, 5 temel esas üzerine Türkiyemizi büyüteceğiz. Bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir. Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değerlerin, zenginliklerin, imkanların kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Bağı bahçeyi, ekini hasadı, davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyerek, avara kasnak gibi boşa dönüp duranları, gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, gönlünde eser ve hizmet dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz, şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar. Çalışmak için dertli olmak lazım, dertli. Mücadele etmek için yaşamış olmak lazım, yaşamış. Üretmek için de ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım. Hepsinden önemlisi, tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, mangal gibi bir yürek, çelikten irade lazım" dedi.

HAYALLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİMİZ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle son verdi: "Hamdolsun biz üstadın deyimiyle, akrebin kıskacında yoğrula yoğrula, Yunus gibi pişe pişe, Hacı Bektaş'tan aldığımız ilhamla bir olarak, iri olarak, diri olarak kardeş olarak hep birlikte bu günlere geldik. İnşallah Türkiye'yi 1990'ların güvensizlik, istikrarsızlık ikliminden 2023 hedeflerine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna getirene kadar, hangi badireleri atlattığımızın, hangi engelleri aştığımızın, hangi oyunları bozduğumuzun şahidi sizlersiniz. İnşallah Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp, yeni yüzyılına gireceğimiz 2023'ü de güven ve istikrardan taviz vermeden geçirerek, hep birlikte hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir döneme gireceğiz. Sizlerden ve tüm milletimden ricam şudur. Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamlamışsak, milletimizin asırlık hak ve özgürlük taleplerini nasıl karşılamışsak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da aynı inanç ve azimle başlatalım istiyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin bu kutlu yolda bugüne kadar hep olduğu gibi, yine en güçlü şekilde yanımızda yer alacaklarına yürekten inanıyorum. Verdiğimiz müjdelerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"TAHIL KORİDORU'NDAN 626 GEMİ GEÇTİ"

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hukuk devletinde bir sektörün gelişmesini sağlayacak en önemli unsurun mevzuat olduğunu belirterek, "Bu mevzuatın yokluğu tarım sektörünün adeta kaderi haline gelmişti. Bu ülkede TARSİM denilen Atatürk'ün de hayatta olduğu dönemde, hayalim dediği bir uygulamada bu ülkenin üreticileri kavuşuyor. Gıda varsa insanlar için, hayat ve gelecek var. Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber, Türkiye'nin ve dünyanın da ilgi odağı olan bu savaş, başlarda gıda krizi yaşanacak mı telaşına düşürdü. Savaşın başladığı dönemde 440 dolar olan buğdayın tonu 320 dolarlarda. 5 Ocak itibariyle 626 geminin bu koridordan geçmesi, 16,8 milyon ton başta tahıl olmak üzere, diğer gıda ürünleri buradan geçti" dedi.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞLERİN DEVAM EDECEĞİNİ BUNDAN SONRA DA GÖRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasında şunları söyledi: "Küresel salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı, tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu, tüm ülkelere açık bir şekilde göstermiştir. Tarım sektörünün stratejik öneminin bilinciyle hayata geçirdiğimiz etkin politikalarımız, gece-gündüz demeden çalışarak alın terini üretime dönüştüren çiftçilerimizin yoğun emekleri sonucunda, 2022 yılında tarım sektörü hasılamız 2002 yılına göre reel olarak yüzde 62,1 oranında artmıştır. Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin Aralık ayında hızlandığını gördük. Enflasyonda düşüşlerin devam edeceğini, bundan sonraki aylarda da hep birlikte göreceğiz. Küresel emtia fiyatlarındaki normalleşme ve döviz kurlarında sağladığımız istikrarın etkisiyle çiftçilerimiz, girdi fiyatları bakımından daha öngörülebilir bir sürece kavuşacaklardır."