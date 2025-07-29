  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak

Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak

Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''şube açın'' talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2025'in ilk yarısında 2,5 milyar TL zarar etti. Bu nedenle 1200 çalışanın işine son verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yüzlerce personelini işten çıkarma kararı aldı. Erdoğan, daha önce zincir market sayısının artırılmasını istemişti. Ancak bu çağrıya paralel olarak mağaza sayısı artsa da, Tarım Kredi’nin finansal yükü de büyümeye devam ediyor.

1200 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

OdaTV'de yer alan habere göre, Tarım Kredi iştiraklerinde başlatılan tasarruf uygulaması kapsamında yaklaşık 1200 çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi. Buna karşılık, yöneticilere yapılan yüksek maaşlar gündeme geldi. Eski AK Parti milletvekilleri, aday adayları ve kamu görevlilerinin de yer aldığı yönetici kadrosuna 100 bin TL’yi aşan maaşlar ödendiği ve ayrıca “rahatlık hakkı” adı altında 70 bin TL ek ödeme yapıldığı belirtildi.

Genel Müdürlük görevinde bulunan Hüseyin Aydın’ın, geçmişte Ziraat Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell gibi kurumlarda da görev aldığı biliniyor. Yönetim kurulunda da AK Partili geçmişe sahip bazı isimler yer alıyor.

ZARARLAR ÇİFTÇİNİN KAYNAĞINDAN KAPATILIYOR

Tarım Kredi Marketleri'nin mali açıkları, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından karşılanıyor. Bu durum, çiftçilere üretim desteği sağlanması gereken kaynakların market zararlarını kapatmak için kullanıldığını ortaya koyuyor. Destek amacıyla ayrılan bu kaynaklar, her yıl daha da küçülüyor.

ÇİFTÇİ KREDİYE ERİŞEMİYOR

Üreticiler yalnızca ekonomik zorluklar ve kuraklıkla değil, aynı zamanda krediye ulaşımda yaşanan sorunlarla da mücadele ediyor. 2020 yılında yalnızca imza ve kefil ile 25 bin TL kredi alabilen çiftçiler, bugün taşıt rehni gösterilmesine rağmen 200 bin TL’lik krediye erişmekte zorlanıyor. Hazine destekli tarımsal kredilerde uygulanan faiz desteği sınırı ise 3 yıldır güncellenmedi. Enflasyon artmasına rağmen 300 bin TL seviyesinde sabit kalan destek limiti, çiftçinin mali yükünü hafifletmiyor.

OdaTV.com

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan Tarım Kredi market
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! ''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Doktor ''bu hastalık erken öldürür'' demişti... 10 yılda başardıklarıyla hastalığına meydan okudu Doktor ''bu hastalık erken öldürür'' demişti... 10 yılda başardıklarıyla hastalığına meydan okudu Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı
Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi! Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest! CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest!