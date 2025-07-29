Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''şube açın'' talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 2025'in ilk yarısında 2,5 milyar TL zarar etti. Bu nedenle 1200 çalışanın işine son verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yüzlerce personelini işten çıkarma kararı aldı. Erdoğan, daha önce zincir market sayısının artırılmasını istemişti. Ancak bu çağrıya paralel olarak mağaza sayısı artsa da, Tarım Kredi’nin finansal yükü de büyümeye devam ediyor.

1200 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

OdaTV'de yer alan habere göre, Tarım Kredi iştiraklerinde başlatılan tasarruf uygulaması kapsamında yaklaşık 1200 çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi. Buna karşılık, yöneticilere yapılan yüksek maaşlar gündeme geldi. Eski AK Parti milletvekilleri, aday adayları ve kamu görevlilerinin de yer aldığı yönetici kadrosuna 100 bin TL’yi aşan maaşlar ödendiği ve ayrıca “rahatlık hakkı” adı altında 70 bin TL ek ödeme yapıldığı belirtildi.

Genel Müdürlük görevinde bulunan Hüseyin Aydın’ın, geçmişte Ziraat Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell gibi kurumlarda da görev aldığı biliniyor. Yönetim kurulunda da AK Partili geçmişe sahip bazı isimler yer alıyor.

ZARARLAR ÇİFTÇİNİN KAYNAĞINDAN KAPATILIYOR

Tarım Kredi Marketleri'nin mali açıkları, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından karşılanıyor. Bu durum, çiftçilere üretim desteği sağlanması gereken kaynakların market zararlarını kapatmak için kullanıldığını ortaya koyuyor. Destek amacıyla ayrılan bu kaynaklar, her yıl daha da küçülüyor.

ÇİFTÇİ KREDİYE ERİŞEMİYOR

Üreticiler yalnızca ekonomik zorluklar ve kuraklıkla değil, aynı zamanda krediye ulaşımda yaşanan sorunlarla da mücadele ediyor. 2020 yılında yalnızca imza ve kefil ile 25 bin TL kredi alabilen çiftçiler, bugün taşıt rehni gösterilmesine rağmen 200 bin TL’lik krediye erişmekte zorlanıyor. Hazine destekli tarımsal kredilerde uygulanan faiz desteği sınırı ise 3 yıldır güncellenmedi. Enflasyon artmasına rağmen 300 bin TL seviyesinde sabit kalan destek limiti, çiftçinin mali yükünü hafifletmiyor.

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