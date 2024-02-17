Erdoğan'ın ''3 bin TL'' dediği emekli bayram ikramiyesine bir zam daha mı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 oranında zamlanarak 3 bin TL olarak ödeneceğini açıklamıştı. ancak yerel seçimler öncesinde emeklilerin bayram ikramiyelerine bir zam daha gelebilir.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesinde zam oranı dün itibariyle belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında emekli zammını açıklarken kullandığı "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" ifadesi tüm emeklilerde büyük beklentiye yol açmıştı.

Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" demesine rağmen emeklinin ek zammını sadece yüzde 5 olarak açıklamasına tepkiler sürerken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını beklemeyi başlamıştı. Hatırlanacağı gibi emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Ancak emeklinin yüksek beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla sona erdi. Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin 5 bin, hatta 10 bin TL olarak beklentisi varken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 bin TL olarak açıkladığı emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili sürpriz açıklama Prof. Dr. Aziz Çelik'ten geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Şu 22 yılda birazcık "AKP Dili ve Edebiyatı" öğrendiysem 3.000 lira olarak açıklanan emekli bayram ikramiyesi seçim öncesi en az 4.000 liraya çıkar. 'Yüzde 100 artırdık' diye yeni bir 'müjde' verirler" dedi.

"Daha önce çok çarklarını gördük" diyen Çelik, yaşananları şöyle sıraladı:

"- Önce taşeron işçiliği teşvik ettiler. Sonra gelen tepki üzerine önemli bir bölümünü kadroya aldılar

(2018),

- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için "seçim kaybetsek de olmaz" dediler. Sonra seçime bir-iki

ay kala EYT yasasını çıkardılar (2023),

- "5 bin TL emekli ikramiyesi çalışan emeklilere verilmeyecek" dediler. Ardından birkaç hafta sonra

çark ettiler (2023),

- İşçi ve esnaf emeklilerine önce yüzde 42,6 zam dediler. Sonra tepki üzerine yüzde 49,25 yaptılar

(2024)."

"Sandık sen nelere kadirsin" diyen Çelik, "31 Mart'ta sandık var! 3 bin TL'yi artıracaklar. Mecbur"

ifadelerine yer verdi

Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak ?

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 TL, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 TL, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

Bayram ikramiyesinden EYT yasası kapsamında emekli olan vatandaşlar da yararlanacak.

Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Emeklinin bayram ikramiyesinin 9 Nisan'dan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayram ikramiyelerinin bayram arifesine denk gelen 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.