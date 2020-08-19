Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum." sözleri heyecan yarattı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti!

Euronews Türkçe servisinin edindiği bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağız" dediği müjde Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı.

Bunun için NATO limanında demirli olan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni yola çıktı. 12 bin metre derinliğe kadar 3 bin metre sondaj yapma özelliği olan Kanuni'nin 35 personeli bulunuyor.

Bulunan gazın değeri ve sınıflandırılması açısından ilk aşamada hangi derinlikte bulunduğu gibi teknik bilgilerin ise sır tutulması ve açıklanmaması bekleniyor. Ancak edinilen bilgilere göre bulunan gaz kaynağı da hidrokarbon.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ankara'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsak bu işin heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece." diye konuştu

Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğim

Bakan Albayrak, Erdoğan'ın ''müjde'' açıklaması için ne dedi?