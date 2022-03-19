Esnaf ve vatandaşlar isyan etti: Pazarda sebze ve meyve fiyatları ne kadar?

Art arta gelen zamlar sonrası sebze ve meyve almak için pazara gelen vatandaşlar fiyatlara isyan etti. İşte pazarlarda sebze ve meyve fiyatları.

Samsun’da Ağabali Caddesi’nde kurulan Modern Pazar’da soğan 2 TL, roka 5 TL, tere 5 TL, havuç 6 TL, turp 6 TL, patates 7 TL, portakal 7.5 TL, elma 7.5, greyfurt 7.5 TL, armut 10 TL, kivi 10 TL, patlıcan 10, salatalık 10 TL, muz 13 TL, ıspanak 15 TL, salkım domates 17 TL, cherry domates 20 TL, biber 20 TL, kapya biber 20 TL’ye satıldı. Pazar esnafından Hüseyin Çakır, “İşler zayıfladı. Meyve satıyorum ben. Portakal, elma, armut. Fiyatlar yüksek 7.5 TL’den aşağıya meyve yok şu anda. 8 TL, 10 TL gidiyor. 2 hafta sonra da hepsi 10 TL’ye oturur durum onu gösteriyor” dedi. SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Pazarcılar, fiyatlardaki yükseklik nedeniyle işlerin de az olduğunu belirttiler. ''UYGUN FİYATA ÜRÜN BULUNMUYOR''

Yurttaşlar ise pazarda uygun fiyatta ürün bulmakta zorlandıklarını söylediler.