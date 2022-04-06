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Evleneceklere kötü haber! Fiyatlar uçuşa geçti

Evleneceklere kötü haber! Fiyatlar uçuşa geçti

Düğün sezonu yaklaşırken evlilik hazırlığı yapan çiftler de alışverişe başladı. Ancak bu sene mobilya fiyatları evlenecek çiftleri zorlayacak.

Mart ayı enflasyonunda yıllık bazda fiyatı en çok artan üçüncü grup ev eşyası oldu. Ev eşyasının içerisinde ise mobilya fiyatları dikkat çekiyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, fiyatlar geçen yıldan bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı.

Geçen yılın başında 25 ile 30 bin lira arası satılan yemek odası, yatak odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketi, şu an 75-80 bin aralığında satışa sunuluyor.

Mobilyacılar yılbaşına kadar gelen zamların döviz kurundaki artıştan ve pandemiden kaynaklandığını söylerken, bu yılki zamların nedeninin Ukrayna savaşından dolayı yükselen hammadde fiyatları olduğunu belirtiyor.

Fiyat yükselince iç piyasada mobilya satışları da yüzde 40 civarında düştü.

Etiketler mobilya sektörü düğün sezonu
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