Eyvah! Yeni kriz kapıda!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarını bombalaması sebebiyle, büyük miktarda tahılın yandığını, bu gelişmelerin ise büyük bir gıda krizine yol açabileceğini söyledi.

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, "Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyor" dedi.

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell, "Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak" diye konuştu.

17 Temmuz'da sona ermişti

22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle imzalanan anlaşmanın ardından 1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinden bugüne kadar tahıl koridorundan 1000'den fazla gemi ile 33 milyon tona yakın tahıl taşınmıştı.

Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşınmıştı.

Anlaşma, Rusya'nın anlaşmanın gereklerine uyulmadığı gerekçesiyle, süreyi uzatmaması üzerine 17 Temmuz tarihi itibarıyla sona ermişti.

Kremlin’den Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik yapılan açıklamada, “Anlaşmanın geçerliliği bugün sona erdi. Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirilirse Rusya anlaşmaya geri dönecektir" denildi.

Anlaşmanın sona ermesiyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'den ise sert tepkiler gelerek, anlaşmanın uzatılması istenmişti.

Tahıl anlaşmasından sonra Ukrayna tahıl arzının yerine Rusya'nın az gelişmiş ülkelere yardımını sürdüreceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette Rusya bu hususta pozisyonunu koruyor. Maalesef oldukça küçük miktarlardan bahsediyoruz çünkü Afrika’daki en yoksul ülkeler tahıl anlaşmasından herkese göre en az payı aldı" şeklinde konuştu.

Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin de anlaşmaya yeniden dönülebileceğini, ancak tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, anlaşmanın devamı için gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve Rus gemilerinin sigorta sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.