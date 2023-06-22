Faiz artırımı kararı sonrası Acemoğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27 aydan sonra ilk kez faiz artırdı, politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı. Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan, TCMB’nin faiz kararıyla ilgili ilk yorum geldi.

TCMB, Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi, yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı. Hafize Gaye Erkan ile Para Politikası Kurulu (PPK) ilk toplantısında faizi 650 baz puan artırdı.

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirdi.

Acemoğlu, “Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz gerçekten hayal kırıcı. Birçok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz” dedi.

"BU KARARDAN SONRA YATIRIMCILARIN GÜVENİNE NE OLACAĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Acemoğlu gerekçelerini şu üç maddeyle açıkladı:

“Birincisi, piyasalara bu kadar umut verdikten sonra onların beklediğinin çok altında bir faiz açıklaması ekonomik politik gücün hala cumhurbaşkanı ve çevresindeki insanlar elinde olduğunu ve seçim ekonomisine erkenden geçiş olacağını gösteriyor. İkincisi, yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil. Tabii ki birden 15 puanlık bir artış mantıklı olmazdı. Ama buradan nereye gideceği hakkında büyük belirsizlik var ve bu karardan sonra yatırımcıların güvenine ne olacağından emin değilim. Üçüncüsü ve bence en kötüsü, faiz konusunda bu kadar cesaretsiz davranan bir teknokrat grubu çok daha zor olan yapısal problemlerle nasıl uğraşacak? Bunların hepsini bir araya koyarsak şu ana kadar söylenen rasyonel politikalara dönüş söyleminin biraz daha vitrinler için ve kısa vadede zaman kazanmak için yapıldığı konusunda olan görüşler kuvvetleniyor.”

Bilge Yılmaz: “Türkiye’nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15 oranında artırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde: “Ekonomide kurtuluşumuz etkili bir para politikası ve iyi hazırlanmış bir istikrar programı ile mümkün ama ortada rasyonel politikalara dönüşü başaracak ne kadro ne istikrar programı var. Türkiye’nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır. Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır.”