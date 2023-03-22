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FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı
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Tüm dünya nefesini tutmuş Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Piyasaların odaklandığı gelişme yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın vereceği karar merakla bekleniyordu.

Ülkede son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirmişti. Ancak ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması sonrasında masada bulunan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yerini 25 baz puana bırakmıştı.

Hatta bazı ekonomistler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtmişti. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı.

Etiketler fed faiz karar fed faiz kararı
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