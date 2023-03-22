Kritik faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın vereceği karar merakla bekleniyordu.
Ülkede son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirmişti. Ancak ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması sonrasında masada bulunan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yerini 25 baz puana bırakmıştı.
2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIK
Hatta bazı ekonomistler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtmişti. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.
KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 19,03 TL'den başlayan Dolar 19,03 TL'den,
20,52 TL'den başlayan Euro 20,62 TL'den,
23,31 TL'den başlayan Sterlin 23,36 TL'den,
14,39 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,66 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 19,02 TL'den, Euro 20,53 TL'den, Sterlin 23,27 TL'den, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görmüştü.
Altın ve gümüş
Güne 1.940 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.953 Dolar'dan,
1.187 TL'den başlayan Gram altın 1.198 TL'den,
1.988 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.985 TL'den,
8.184 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.161 TL'den,
13,68 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,77 TL'den fiyatlanıyor.
Dünkü kapanışta Ons altın 1.952 Dolar'dan, Gram altın 1.194 TL'den, Çeyrek altın 1.988 TL'den, Cumhuriyet altın 8.184 TL'den, Gram Gümüş ise 13,68 TL'den fiyatlanmıştı.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.