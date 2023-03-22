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Kritik faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Kritik faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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ABD Merkez Bankası FED, kritik faiz kararını açıkladı. İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ve altında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 28 bin 269 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 488 Dolar'dan,
1.805 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.808 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,70 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,18 Dolar'dan işlem görüyor.  

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