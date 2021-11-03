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Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Yapılan açıklamaya göre, Fed varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımları ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti. Fed, hazine kağıdı alımlarının 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak.

Etiketler fed faiz karar
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