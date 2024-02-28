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FED'ten yeni faiz kararı için ilk ipucu geldi

FED'ten yeni faiz kararı için ilk ipucu geldi
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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının düşürülmesi için henüz erken olduğunu belirterek, erken faiz indirimi hamlesinin gelecekte faiz artırımını gerektirebileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasıyla enflasyonun daha da düşmeye devam edeceği yönündeki beklentisini yineledi ancak faiz indirimlerine başlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Bowman, politika için uygun yolu değerlendirmek üzere gelen verileri yakından izleyeceğini belirterek; jeopolitik çatışmaların yayılması, finansal koşulların gevşemesi ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın devam etmesi de dahil olmak üzere enflasyon baskılarını artırabilecek çeşitli risklere dikkati çekti.

Bowman, Florida Bankacılar Birliği için hazırladığı konuşmasında, "Gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefimize doğru ilerlediğini göstermeye devam ederse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faizimizi kademeli olarak düşürmemiz eninde sonunda uygun hale gelecektir. Bana göre henüz o noktada değiliz" dedi.

Bowman, para politikasında faiz oranlarının çok erken düşürülmesinin gelecekte faiz artırımlarını gerektirebileceğini de söylemişti.

Etiketler FED faiz faiz kararı fed faizi politika faizi dolar
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