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  3. 26 Nisan 2020 13:43

Ferrari'si olan bir vatandaş, 1.000 TL'lik yardıma başvurdu

Samsun'da üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan kişinin, 1.000 TL'lik yardım parası için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Ferrari'si olan bir vatandaş, 1.000 TL'lik yardıma başvurdu
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Koronavirüs önlemleri kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılan bir başvuru pes dedirtti. Üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, bin liralık yardım istedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, yardım talebinde bulunan kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet

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