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  4. 30 Mart 2020 19:24

Bakan Albayrak: ''3 ay maaş desteği vereceğiz''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara 3 ay maaş desteği vereceklerini açıkladı.

Bakan Albayrak: ''3 ay maaş desteği vereceğiz''
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

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