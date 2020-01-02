Bankalarda döviz hesabı olanlar dikkat ! Yeni uygulama geliyor...

Bloomberg HT'nin 3 kaynaktan edindiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlıyor.

Buna göre ABD doları olarak tutulan Döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık % 0.025 (binde 25) oranında komisyon alınması, Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık % 0,0025 (on binde 25) komisyon alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu uygulama, tesisi 10/01/2020 tarihinde başlayacak olan 27/12/2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında yurt içindeki mevduat/katılım fonları tutarları üzerine komisyon uygulanıyor. Altın hesapları düzenleme kapsamında hariç tutuluyor. Bu kapsamda düzenleme ters dolarizasyon süreci destekleyici bir nitelikte..

Geçtiğimiz dönemde de Euro cinsi hesaplar için benzer bir komisyon uygulaması gerçekleştirilmişti.