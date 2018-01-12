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  4. 12 Ocak 2018 21:40

Bitcoin için elektrik santrali aldılar

Rusya’da özel yatırımcıların kripto para üretimi amacıyla ilk kez elektrik santrali aldığı duyuruldu.

Bitcoin için elektrik santrali aldılar
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Rus gazetesi ”Kommersant”ta yer alan haberde Viktor Vekselberg’in ”T Plus” şirketine ait ve aralık ayında satılan ”Gubahinskaya Enerji Şirketi” (GEK) Ltd.'nin sahiplerinin santrali veri merkezi oluşturulması ve kripto para üretimi için kullanabileceği öne sürüldü.

Resmi verilere göre T Plus şirketinden elektrik santrali alan kişinin Nadejda Simanova olmasına karşın gerçek alıcı Aralık ayının sonunda GEK başkanlığına geçen ve bundan önce Tataristan Çevre Bakanlığı Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanlığı yapan Aleksey Kolesnik oldu.

 

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