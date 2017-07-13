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  4. 13 Temmuz 2017 18:45

Borsadan yeni kapanış rekoru

Borsa İstanbul Endeksi bugün kapanış rekorunu bir kez daha kırdı.

Borsadan yeni kapanış rekoru
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Borsa İstanbul Endeksi'nde (BIST 100), artan küresel risk iştahına bağlı yabancı alımlarıyla rekor düzeyde artışlar sürüyor. Artışlara bağlı olarak dünün ardından, bugün de yüzde 0.39 artışla 104 bin 210 puana çıkarak yeni kapanış rekoru kırdı.
 
Borsa İstanbul Endeksi bugün 104 bin 915 puana kadar çıkarak “gün içi rekorunu” da tazeledi. Bugünkü artışlarla Borsa İstanbul Endeksi’nde yıl başından bu yana artış yüzde 33.3’ü buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın, faiz artışında “ihtiyatlı bir politika izleneceği” mesajının ardından küresel piyasalarda düşen dolar da 3.57 liradan başladığı yeni günde bu düzeylerde hareket ederken, euro da 4.07 – 4.08 lira aralığına çekildi.

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