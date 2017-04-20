  1. 20 Nisan 2017 10:42

Dolar 3.66 TL seviyesinde

Piyasalar dolar güne 3,66 TL seviyesinden işlem görerek başladı.

Dolar 3.66 TL seviyesinde
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Önceki gün 3,6750 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,6699 seviyesinden işlem görerek başladı. Kur, şu dakikalarda ise 3,66 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Referandum sonrası siyasi gündemin sakinleşme eğilimine girmemesi dolar/TL'deki referandum sonrası aşağı yön beklentilerinin gerçekleşmemesine neden olurken, uzmanlar piyasalarda siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Dün 3,9374 seviyesinden kapanış yapan euro/TL ise aynı dakikalarda uluslararası piyasalarda 3,93 civarında alıcı buluyor.

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