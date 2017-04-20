Dolar 3.66 TL seviyesinde

Önceki gün 3,6750 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,6699 seviyesinden işlem görerek başladı. Kur, şu dakikalarda ise 3,66 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Referandum sonrası siyasi gündemin sakinleşme eğilimine girmemesi dolar/TL'deki referandum sonrası aşağı yön beklentilerinin gerçekleşmemesine neden olurken, uzmanlar piyasalarda siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.
Dün 3,9374 seviyesinden kapanış yapan euro/TL ise aynı dakikalarda uluslararası piyasalarda 3,93 civarında alıcı buluyor.