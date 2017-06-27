Dolar kritik seviyenin altında

Dün de bayram tatili dolaysısıyla sadece yurt dışı piyasalarda işlem gören dolar/TL, 3,4909 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,20 azalışla 3,5016'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 3,4933'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 3,9107'den, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 4,4460'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Ramazan Bayram'ı dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın saat 20.00'deki konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.