Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
Yok böyle maaş ! Kraliçeye rekor zam geldi
Yok böyle maaş ! Kraliçeye rekor zam geldi
Meteoroloji'den bayramın son gününde yağış uyarısı !
Meteoroloji'den bayramın son gününde yağış uyarısı !
Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...
Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...
Binlerce kişi bekliyordu, Bakan açıkladı: Yüzde 90 tamam
Binlerce kişi bekliyordu, Bakan açıkladı: Yüzde 90 tamam
Çin ve Hindistan sınırında büyük gerilim !
Çin ve Hindistan sınırında büyük gerilim !
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 27 Haziran 2017 10:47

Dolar kritik seviyenin altında

Piyasalar Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor.

Dolar kritik seviyenin altında
A+ A-

Dün de bayram tatili dolaysısıyla sadece yurt dışı piyasalarda işlem gören dolar/TL, 3,4909 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,20 azalışla 3,5016'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 3,4933'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 3,9107'den, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 4,4460'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Ramazan Bayram'ı dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın saat 20.00'deki konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

AA

dolar tl , dolar ne kadar , dolar