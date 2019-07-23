Dolar sakinledi ! İşte günün ilk rakamları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla düşüşe geçen dolar/TL’de yön belirleyici olarak Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL saat 08:29 itibariyle 5.6797-5.6819 bandında işlem görüyor.

Bankacılar ABD ile ilişkilerin seyrinin yakından izlenmeye devam edildiğini; bu hafta Avrupa, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının da yakından takip edileceğini belirtirken; bu hafta piyasada yön belirleyenin ise TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda İran-İngiltere gerilimi takip edilirken, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD’li şirketlerin açıkladıkları bilançolar da izleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.