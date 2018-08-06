Dolar ve Euro'dan yeni rekor; Dolar/TL 5,19, Euro/TL 6 TL

Dolar, TL karşısında kırdığı rekoru yeniledi. Mayıs ayında 4.94 seviyesine ilk defa çıkandolar , ABD 'nin yaptırım kararının açıklanmasının ardından ulaştığı 5 TL 'lik rekorunu tazeledi.

Erdoğan'ın cumartesi günü ABD 'nin Türk bakanlara yaptırım kararına misilleme olarak 2 ABD 'li bakana yaptırım için talimat verdiğini açıklamasının ardından, haftanın ilk saatlerinde dolar 5.19 seviyesine kadar yükseldi. dolar bu artışla gün içinde yüzde 2.18 prim yaptı.

Temmuz ayında hayat pahalılığı artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85'e ulaştığı açıklanmıştı. Enflasyondaki sıçramanın da önemli rol oynadığı tahmin edilen Türk Lirasındaki değer kaybı Avro kurunun da 6 Lira sınırına dayanmasına yol açtı.

Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana yüzde 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

Doların ardından altın fiyatları da uçuşa geçti