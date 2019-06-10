Dolar/TL'de sert düşüş! Dolar 5,77'yi gördü

ABD’de Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verisi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle Cuma günü iki yönlü dalgalanan dolar/TL bu sabah 5.84 civarında seyrediyordu. Saat 18:00 itibari ile dolar/TL 5.77 seviyesine geriledi.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında 5.6605 ile yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, Cuma günü 5.7875-5.8695 bandında dalgalandı. Dolar/TL saat 12:43 itibariyle 5.8021/5.8050’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Analistler bayram tatili sırasında TL’de gözlenen kazancının nedenlerini düşük likidite ortamı, Fed’den artan faiz indirim beklentileri ve Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri olarak sıraladı.

Öte yandan Reuters’ta Cuma günü yer alan ABD’nin, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye’den şu anda ABD’de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiğine yönelik bir haberin ardından yükselen dolar/TL, zayıf ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından ise 5.78’li seviyeleri test etmişti.

‘KURDA TEKRAR BOZULMAYA NEDEN OLDU’

Cuma günü ayrıca ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yolladığı bir mektupla S-400 sisteminin almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını bildirdi.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, ABD’de Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verisinin gelişmekte olan piyasaları olumlu etkilediğini ancak ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin kurda tekrar bozulmaya neden olduğunu söyledi.

Bayram sırasında 5.66’lara kadar gerilese de dolar/TL’nin 5.80 seviyesinin altında kalmakta zorlandığını, 5.75-6.00 bandında hareketin bir süre daha devam edebileceğini söyleyen Tözge, “Yabancılar Güney Afrika randı karşısında TL’de daha ziyade alım tarafındaydılar. Dünyada faiz indirim süreci başlamışken TL verdiği yüksek faiz ile önplanda kalmaya devam edecektir. Lokaller tarafında ise Cuma günü bir miktar döviz talebi vardı” dedi.